Pour de Bruyne, City a offert le derby Ã  Manchester United

La défaite lors du derby a touché Kevin de Bruyne. Le capitaine était résigné, mais il s'est vite projeté sur le prochain objectif des 'skyblues', le match contre Southampton. Pour le Belge, le but à la première minute a été le tournant de la rencontre.

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match et nous savions que ce serait difficile. Nous leur avons offert la possibilité de gagner avec ce premier but, nous avons eu besoin de 15 minutes pour rentrer dans le match et je crois que nous nous sommes trop précipités", a-t-il déclaré.

"Ensuite, nous avons bien joué, mais nous n'avons pas marqué et ça a fait la différence. Nous avons commis une erreur sur l'occasion du deuxième but. À partir de ce moment-là, nous avons essayé de pousser mais nous n'avons pas réussi à inverser la tendance", a poursuivi De Bruyne.

Finalement, le 'citizen' a été de l'avant : "Nous n'aimons pas perdre les derbys, mais parfois, ça arrive et nous devons continuer. Mercredi, nous jouons un autre match, nous allons nous concentrer sur ça et nous espérons pouvoir le gagner".