Pour Emery, Dembélé, Coutinho et Griezmann sont loin du top 5 mondial

Pour Unai Emery, le niveau de La Liga est en baisse depuis un certain temps. Pour lui, cela vient de la situation économique, et notamment de gros transferts qui n'ont pas payé. Il prend pour exemple Dembélé, Griezmann, et Coutinho.

"Cristiano et Neymar sont partis du championnat et la Liga a baissé de niveau. Le Barça et le Real les ont remplacé par de jeunes joueurs, qui peuvent y arriver, mais qui vont avoir besoin de temps."

"N'oublions pas que l'achat d'Hazard ne peut se faire que par les plus grands clubs, et que le Barça a réinvesti l'argent de Neymar, mais de Dembélé, Coutinho, Griezmann, aucun n'est dans le top 5 mondial."

Il est aussi revenu sur son passage au PSG et sa relation avec la direction: "Le président respectait beaucoup les joueurs, mais a toujours dit que j'étais le boss. C'est important. Pour qu'un système comme ça fonctionne, il faut que ceux qui possèdent le pouvoir savent s'en servir. Il faut aussi que les positions soient claires. Lorsque tout le monde ne sait pas où il est, ça dégénère."