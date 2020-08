Pour Galtier, le PSG n'a pas à avoir de complexes face au Bayern

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à montrer son soutien aux Parisiens, qu'il voit sur un pied d'égalité avec leurs très expérimentés rivaux.

« Le PSG a autant de chances que le Bayern Munich de remporter cette magnifique coupe. Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous. J’ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale », a tonné le coach nordiste, qui pense que Paris s'est amélioré au niveau du mental cette saison.

« Évidemment, il y a un club qui est habitué à ce genre de rencontres et à être dans le dernier carré. Paris, en dehors de tout le talent qu’ils peuvent avoir et ils en ont, a dégagé une force collective de haut niveau. Ce qui leur a manqué parfois. Ils ont su se fédérer. Cela va se jouer à pas grand-chose. On va avoir une belle finale, en espérant une victoire parisienne », a encore asséné Galtier.