Pour Gundogan, Ronaldo ne fait pas partie des 3 meilleurs au monde

Le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gundogan a déclaré que Lionel Messi, Kevin de Bruyne et Kylian Mbappe sont actuellement les trois meilleurs joueurs du monde, laissant de côté le quintuple vainqueur du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo.

Le capitaine de Barcelone Messi a remporté le prix individuel le plus convoité du football pour la sixième fois l'an dernier, terminant devant Liverpool, Virgil van Dijk et son rival de longue date Ronaldo, qui se distingue actuellement son métier en Italie avec la Juventus. Messi et Ronaldo se sont battus pour la suprématie au plus haut niveau depuis plus d'une décennie, et aucun n'a montré de signes de fléchissement à l'approche du crépuscule de leur carrière respective.

Ce dernier a marqué 21 buts en 22 matches de Serie A cette saison, aidant les Bianconeri dans leur course pour un 9e Scudetto de suite et en s'adaptant parfaitement au dispositif mis en place par Maurizio Sarri. Malgré le fait que Ronaldo continue de livrer de grandes prestations de manière régulière et dans l'un des principaux championnats européens, Gundogan ne classe plus le joueur de 35 ans parmi les meilleurs.

L'international allemand croit toujours que Messi est au dessus de tout le monde et personne n'est en mesure de lui contester sa suprématié, et il a nommé son coéquipier City De Bruyne et le buteur du Paris Saint-Germain Mbappe comme les plus dignes héritiers de la Pulga.

Gundogan a répertorié les trois hommes devant Ronaldo lorsqu'on lui a demandé son avis sur les meilleurs footballeurs du circuit lors d'un chat avec les lecteurs sur Twitter.