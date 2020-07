Pour Jesse Lingard, la sélection anglaise est déjà promise à Mason Greenwood

Seulement âgé de 18 ans, Mason Greenwood réalise un début de carrière exceptionnel. Révélation de la saison en Premier League, la jeune pépite de Manchester United ne cesse d'impressionner Outre-Manche, où ses qualités font l'unanimité. Promis à un avenir doré, le natif de Bradford a des qualités reconnues par l'ensemble de ses coéquipiers. Jesse Lingard en fait partie, et ne se fait guère d'illusions sur le fait que Mason Greenwood est amené à briller sous la tunique des Three Lions.

"La façon dont il joue est brillante, il aide équipe et marque des buts, c'est ce qu'il doit continuer à faire et je suis sûr que la convocation en équipe d'Angleterre va arriver", a ainsi déclaré le milieu de terrain de Manchester United dans des propos relayés par 'L'Equipe', tout sauf surpris par l'éclosion du jeune talent.

"Depuis qu'il a commencé à s'entraîner avec l'équipe première, il réalise des choses exceptionnelles. Même s'il est très jeune, il a pris les rênes de l'équipe, a marqué des buts, et a été un très bon apport pour l'équipe", a ajouté l'international anglais. En poursuivant à ce rythme, Mason Greenwood devrait rapidement devenir l'un des cadres des Red Devils et de l'Angleterre. Doué avec les deux pieds, sa qualité de frappe rappelle même celle d'un certain Ryan Giggs, légende de Manchester United.