Pour Koeman, le résultat face à Eibar est injuste

Pour son dernier match de l'année 2020, le Barça a réalisé une très mauvaise opération ce mardi contre Eibar (1-1), et doit sans doute déjà oublier le titre. Dix-septième et premier relégable au coup d'envoi, Eibar a donné du fil à retordre à une équipe catalane privée de Leo Messi, légérement blessé et laissé au repos, lui qui a d'ailleurs étalé sa frustration en tribunes.

Ronald Koeman, le coach du Barça, a été convié à s'expliquer sur cette nouvelle contre-performance en conférence de presse au terme du match. Le tacticien batave a notamment rendu hommage à son ailier Français Ousmane Dembélé, auteur du but égalisateur pour le Barça en seconde période.

"C'est un joueur très important pour nous. Je suis heureux de le voir marquer". Koeman a forcément été interrogé sur la performance de ses hommes, surtout par rapport à l'absence de Leo Messi.

"On ne peut jamais dire que le Barça joue mieux sans Messi, c'est un joueur qui fait la différence." Le technicien néerlandais a aussi évoqué la différence de points et le classement du Barça, qui a sans doute dit adieu à la Liga ce mardi soir.

"La Liga est très compliquée, il faut être réaliste. Dans la vie, rien n'est impossible, mais il faut reconnaître la distance au niveau des points. Le résultat est injuste, car nous avons eu des occasions et selon moi, nous avons bien joué. En première mi-temps, nous avons eu du mal à jouer de l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, que ce soit par peur ou pour une raison quelconque, mais nous n'avons pas bien fait.", a-t-il ainsi déploré.

Ronald Araújo s'est lui aussi exprimé au micro de Movistar à la fin de la rencontre : "Notre style est de prendre des risques, mais vous ne pouvez pas perdre des ballons comme celui que j'ai perdu."

Araujo avait en effet permis à Eibar d'ouvrir le score en commettant une grossière erreur. "L'erreur? J'assume l'entière responsabilité. C'est un problème de concentration. C'est dommage, mais maintenant nous devons lever relever la tête et passer à autre chose."

Opta nous apprend d'ailleurs que le Barça a commis plus d'erreurs amenant un but que n'importe quelle équipe de Liga cette saison (4).