Pour l'ancien président de Palerme, Dybala doit quitter la Juve pour le Real Madrid

Paulo Dybala vit des jours difficiles à la Juventus. De retour après une blessure musculaire contractée en août dernier, le numéro 10 argentin a disputé une fin de match moyenne contre la Lazio, se retrouvant au centre des critiques. Pour sa défense, Maurizio Zamparini, ancien président de Palerme, est monté au créneau.

Selon lui, le milieu offensif est plus adapté au jeu qui se pratique en Espagne. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview accordée à 'Tuttosport'. "Je suis toujours convaincu qu'il est le nouveau Messi. Dybala, ainsi qu'un champion, est un très bon gars. Et je ne peux pas comprendre pourquoi beaucoup d'initiés ont tendance à l'oublier. Que Dybala ne parte pas de Serie A est un blasphème", a ainsi déclaré l'ancien président de Palerme, très attché à Paulo Dybala depuis ses années en Sicile.

"Paulo aurait du suivre mon conseil il y a trois ans, quitter Turin. Je lui ai dit clairement : 'Paulo, pour toi, tu dois quitter la Juventus'. Son football est de la fantaisie. Il ressemble plus à l'Espagne : Barcelone ou le Real Madrid. Mais il m'a toujours dit qu'il se sentait bien à la Juventus", a ensuite ajouté Maurizio Zamparini, avec une préférence pour Madrid.

"Le conseil que je lui donne aujourd'hui est le même : Paulo, quitte la Juventus et va au Real Madrid. Peut-être dès janvier. Ce serait un accord pour tout le monde. Pour lui et aussi pour la Juventus, qui a déjà essayé de le vendre. Paulo est un champion et non un député. À la Juventus, il y a Cristiano Ronaldo, un vrai phénomène, et Dybala doit aller jouer le rôle de Ronaldo dans un autre grand club", a enfin confié le dirigeant. Une chose est sûre, en cas de volonté de partir, bon nombre de clubs seront prêts à l'accueillir.