"Pour le moment, je ne pense pas au Real Madrid"

La Premier League est de retour mercredi. Guardiola sera parmi les premiers à revenir après trois mois à l'arrêt.

Pep Guardiola s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur l'affrontement qui l'opposera à Arsenal. "Nous ne savons pas à quel niveau nous sommes... et les autres non plus. Demain nous verrons le niveau de l’équipe et de là, on verra ce qu’on peut mieux faire. Toutes les équipes n’ont eu que trois semaines, c’est comme ça. Tout le monde a souffert de cette situation, personnellement et économiquement - il faut s’adapter", a déclaré l'entraîneur.

"Nous devons faire tourner et utiliser tous les joueurs. Nous sommes prêts pour un match, mais pas pour enchaîner avec un autre trois jours après et un troisième quatre jours plus tard", a déclaré l'entraîneur du club champion d'Angleterre en titre, lors d'une vidéoconférence de presse mardi.

"Si vous me demandez où en est l'équipe, je vous répondrai que je ne sais pas", a poursuivi Guardiola, pour qui "d'autres clubs et d'autres équipes en sont au même degré d'incertitudes".

"Ce qui nous inquiète, c'est le manque de préparation, trois semaines, pas comme en Allemagne où ils ont travaillé pendant cinq ou six semaines", a encore déclaré le coach.

"Je suis impatient de voir Mikel ! C’est une des personnes les plus sympathiques. Le jeu appartient aux joueurs. On se connaît et il sait tout de nous. Il a joué un rôle important dans nos récents succès. Il nous a aidés à être qui nous sommes", a-t-il ajouté concernant ses retrouvailles avec son ancien adjoint.

Quant au match de Ligue des champions contre le Real Madrid, le technicien n'y pense pas vraiment, en tout cas, pour l'instant : "Honnêtement, il n’est pas question de Ligue des champions ou de Real Madrid pour le moment. Je ne pense qu’à Arsenal. Ensuite, à comment nous allons récupérer pour être prêts face à Burnley."