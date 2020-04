Pour le président de la Fédération gabonaise, Aubameyang doit quitter Arsenal

Passé par l'AS Monaco et l'AS Saint-Étienne, Pierre-Emerick Aubameyang n'a cessé de progresser ces dernières années, au point de devenir l'une des meilleurs gâchettes offensives d'Europe.

Après avoir explosé du côté du Borussia Dortmund, le Gabonais fait les beaux jours d'Arsenal, équipe pour laquelle il inscrit but sur but.

Particulièrement courtisé, l'attaquant ne sait pas de quoi son avenir sera fait, et un départ dans les prochains moins n'est pas à exclure...

"Il ne gagne rien là-bas, donc c’est un échec collectif"

Alors, les Gunners seraient-ils devenus trop petits pour lui ? Pour Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fédération gabonaise, force est de constater que oui.

En effet, ce dernier voit plus grand pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait selon lui évoluer dans un club à la hauteur de ses ambitions.

"Il ne gagne rien là-bas, donc c’est un échec collectif. Je ne dis pas qu’Arsenal n’est pas ambitieux, je dis qu’ils ont moins d’ambitions que d’autres clubs européens. Si Pierre pouvait obtenir un contrat avec un club plus ambitieux, il y aurait forcément sa place. Tous les Gabonais connaissent le niveau d’Aubameyang, et savent qu’il peut finir sa carrière dans un top club et, par-dessus tous les trophées individuels, ramener un trophée majeur à la maison" , a plaidé le dirigeant.

Voilà qui est dit.