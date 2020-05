Pour Leca, les supporters Sang et Or font "partie du patrimoine français"

Arrivé en 2018, Leca a retrouvé à Lens la même passion des supporters pour le football qu'il a pu connaître lors de ses passages à Bastia et Ajaccio.

"On a fait partie des deux meilleurs sur 28 matchs, c'est comme ça. C'est une situation délicate. Même si on est fier de cette montée, on doit garder de la mesure au vu de ce que traverse le pays", a réagi le portier lensois ce vendredi.

"En termes de passion, d'amour de maillot, de respect et de valeurs, il y a beaucoup de choses en commun. La seule différence, c'est que c'est décuplé à Lens parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Quand on joue à Furiani, c'est devant 20.000 personnes. A Lens c'est 40.000 personnes."

"On sent qu'on fait partie du patrimoine français, à la même hauteur que Saint-Etienne ou Marseille", a confié le gardien de 34 ans.

Pour les Lensois, la reprise de l'entraînement est pour l'instant prévue le 29 juin.