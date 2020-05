Pour les autoritÃ©s mÃ©dicales, le Liverpool-AtlÃ©tico n'est pas le point de dÃ©part de la pandÃ©mie

C'est ce qu'a affirmé Jenny Harries, cheffe médicale adjointe du Royaume-Uni, qui s'est aussi inquiété que la suspension de la rencontre ou la possibilité de la jouer à huis clos ne dépendait pas d'eux.

La docteure Harries a affirmé qu'il est impossible d'établir un lien entre le match et l'expansion du coronavirus à Liverpool et ses alentours. "Ce n'est pas possible de dire si le match Liverpool-Atlético de Madrid a généré plus de cas au nord-ouest, il est possible qu'il y avait d'autres cas communitaires à ce moment-là", a-t-il déclaré.

Cela vient à l'encontre de ceux qui affirmaient que le match à Anfield a peu être le point de départ de la pandémie au Royaume-Uni.