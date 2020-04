Pour Mancini, Zlatan est au même niveau que Messi et Ronaldo

Roberto Mancini a déclaré à 'Sport Mediaset' qu'il classait Zlatan aux côtés de deux plus grands noms de tous les temps : "Zlatan restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs attaquants de tous les temps."

"Je l'ai mis au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Il a remporté le titre de champion partout où il est allé, marquant une tonne de buts. Il a également bien joué à Milan cette saison, mais je ne sais pas quels sont ses plans pour l'avenir", a confié le sélectionneur italien, qui en a profité pour évoquer les rumeurs Messi à l'Inter. Massimo Moratti, l'ancien président du club italien, avait mentionné cette possibilité et mis le feu aux poudres :

"S'il était resté président de l'Inter, le connaissant, je pense qu'il aurait essayé, comme il l'a fait avec Ronaldo, qui était l'un des attaquants les plus puissants du monde, et il a réussi à l'amener à l'Inter. Dans les journaux, nous lisons que Messi n'est pas très heureux, mais il sera peut-être plus heureux s'il reste à Barcelone."