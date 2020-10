Pour Mandanda, "Ã§a aurait pu Ãªtre pire"

Avec Porto, Manchester City et l'Olympiacos, l’équipe d’André Villas-Boas peut avoir l'espoir de "faire quelque chose", comme on dit. Oui, mais faire quoi exactement ? Le mythique portier marseillais Steve Mandanda a justement affiché les ambitions marseillaises en Ligue des champions.

"C'est un groupe qui va être serré. Cela aurait pu être pire sur le papier, mais ce sera compliqué. Porto et l'Olympiacos sont très bons, ils ont gagné leur championnat. C'est la Ligue des champions, on s'y attendait, on va tout faire pour essayer de sortir de ce groupe, il faut être ambitieux", a estimé Steve Mandanda ce jeudi au micro de 'Top of the foot' sur 'RMC'.

Le portier de l'OM est conscient des manques sur lesquels l'OM doit travailler pour être compétitif.