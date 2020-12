"Pour Mbappé, je suis comme son grand frère"

Kylian Mbappé a atteint les 100 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain en contribuant à la victoire de son équipe samedi soir en Ligue 1 contre Montpellier.

Remplaçant, le champion du monde est entré en jeu et a inscrit le troisième but de son équipe. Un but qui lui permet de rejoindre Rocheteau comme le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club.

En France, l'émission 'Telefoot' a publié un reportage en recueillant plusieurs déclarations de ses coéquipiers et d'anciennes stars du PSG. Neymar a évoqué sa relation avec le joueur pour l'occasion.

"Avec Kylian, on est comme des frères. Je suis comme son grand frère. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. Mais il a un excellent caractère, c'est un crack sur le terrain et un grand compétiteur. Il est toujours désireux d'apprendre et je suis heureux avec lui", a déclaré Neymar.

Le Brésilien a donné un nouveau challenge à son coéquipier, celui d'atteindre les 200 buts : "Je suis heureux de pouvoir l'aider à marquer des buts, et surtout très content pour lui qu'il atteigne les 100 buts. Maintenant, j'espère pouvoir vite vous revoir pour parler des 200 buts."