Manchester United a réussi à décrocher le match nul contre Tottenham grâce à un penalty obtenu par Paul Pogba face à Eric Dier en seconde période, et a même failli en obtenir un deuxième.

Et à la grande satisfaction de José Mourinho, le second penalty, obtenu par une faute simulé de Bruno Fernandes quelques minutes avant la fin du match, a finalement été annulé par la VAR.

Après la rencontre, José Mourinho était en colère contre l'arbitrage : "Je ne suis pas content pour le penalty. Pour moi, le penalty n’était pas un penalty. Je ne l’aurais pas accordé surtout avec le VAR car sur le terrain, l'arbitre ne peut pas voir. Pour être honnête, de ma position, avec la distance, il me semblait qu’il y avait penalty. Mais pas après avoir vu les images à la télé."

"On savait que Manchester United avait un incroyable record de penaltys cette saison alors on savait que tout ce qui allait se passer dans notre surface serait dangereux pour nous. On devait être très très vigilant", a-t-il ajouté en taclant l'arbitrage et son ancien club.