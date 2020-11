"Pour pouvoir terminer la saison, le Barça devra réduire le salaire de ses joueurs"

Le président de la Liga Javier Tebas a assuré ce samedi dans le cadre du "MARCA Sport Weekend" que le football espagnol avait "un excédent de dépenses d'environ 500 millions d'euros", ce qui devrait amener "certains clubs" à devoir continuer à travailler "pour réduire à nouveau les masses salariales".

Lors de son intervention, Javier Tebas a loué "l'effort fait par les clubs pour réduire leurs masses salariales" depuis l'apparition de la pandémie. Il a toutefois reconnu que ce premier effort était insuffisant étant donné que, ne pouvant pas atteindre les 45% prévus en 'ticketing', "les clubs ont un excédent de 500 millions d'euros car ils ne peuvent pas sortir les joueurs de leurs contrats".

"Certains clubs doivent continuer de s'efforcer à réduire leurs masses salariales. Les clubs les plus concernés en Espagne sont Valence, Barcelone, le Real Madrid... Ces clubs ne peuvent pas se débarasser des joueurs. Pour terminer la saison, la ligue espagnole aurait besoin d'environ 490 millions pour couvrir les dépenses des clubs. Mais ce n'est pas le cas de tous les clubs. On a trouvé 17 clubs dans cette situation : pour certains, il manque 100 millions, et pour d'autres seulement 3, mais peut-être que ceux à qui il manque 3 millions sont dans une situation plus compliquée. On travaille actuellement sur une solution. Valence n'est plus en Ligue des Champions par exemple, et ils sont critiqués parce qu'ils vendent des joueurs, mais ils n'ont pas le choix. Et le Barça doit baisser le salaire des joueurs pour pouvoir terminer la saison. Ils n'ont plus d'autre choix", a-t-il exposé.

Tebas a affirmé que d'autres ligues se trouvaient "dans une situation plus compliquée" que la ligue espagnole et s'est montré surpris devant les "1,2 milliard d'euros dépensés en recrutements en Premier League" dans le contexte actuel. Le président de la Liga a également appelé à "réguler" plutôt que d"interdire" le sponsoring des bookmakers, ces derniers rapportant "90 millions d'euros" au football espagnol. "En Premier League, par exemple, ça se fait. Nous allons perdre des talents de notre championnat", a-t-il déclaré.

Concernant la Superligue, Tebas a indiqué : "elle est toujours clandestine, à part 30 secondes d'une conférence de presse de Bartomeu, qui est sorti en disant qu'il avait signé des papiers".

"Je pense que la Superligue est une blague. Il est impossible qu'un tournoi avec les grandes ligues européennes contre lui voie le jour. Ils l'appeleraient la 'Ligue interplanétaire', parce que c'est tellement incroyable que même une équipe de Mars pourrait venir jouer. C'est impossible que les grands clubs qui vont jouer cette compétition prennent le risque de perdre ce que la Liga et la Ligue des Champions leur rapportent. Ils devraient trouver 12 milliards d'euros de fonds. Quand Bartomeu l'a expliqué, un président de club m'a dit : 'Javier je n'étais pas dans ce truc'", a-t-il indiqué.

Aux candidats à la présidence de Barcelone, il a suggéré "que la question de l'indépendance soit mise de côté".

Interrogé sur un futur Real Madrid sans Sergio Ramos ou un futur Barcelone sans Leo Messi, Javier Tebas a répondu que "beaucoup d'efforts ont été pour minimiser l'impact de la perte de ces joueurs". "Cristiano Ronaldo est parti et nous ne l'avons pas ressenti, ni la Serie A. Neymar est allé au PSG et la Ligue 1 est toujours la Ligue 1. Le football espagnol a réussi à être au-dessus des noms des joueurs", a-t-il déclaré.

D'autre part, Tebas a déclaré que sans public, "l'essence du football" est perdue, ainsi que le produit et la valeur. "L'apparition du vaccin est la date à laquelle nous pourrons revenir. J'espère que ce sera bientôt, car lorsque le vaccin sera administré aux personnes âgées et à d'autres groupes essentiels, il n'y aura plus autant de crainte d'un effondrement de la santé et peut-être que ce genre de questions pourra être soulevé", a-t-il conclu.