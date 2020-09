Pour Puel, Ruffier ne peut s'en prendre qu'à lui-même

Au micro de RMC, Claude Puel a évoqué sa dispute avec Stéphane Ruffier et son entourage. "Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent", a tonné le coach forézien, alors que Partrick Glanz, l'agent de Ruffier, avait dézingué Puel et ses méthodes après la mise à l'écart du portier.

"Il y a eu, de ma part, une volonté sur un match de faire souffler Stéphane. Et puis, ça a de suite dégénéré. Dès le jour même, c'est parti dans tous les réseaux, tous les médias... (...) À un moment donné, il y a une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée", regrette Claude Puel, qui se souvient d'avoir été "très surpris" de l'intensité de la polémique, lui qui n'a jamais vu "telles déclarations et un tel enchaînement" en vingt ans de carrière.

"J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels je peux me projeter", aneocre asséné l'ancien le technicien.