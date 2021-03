"Le PSG a les armes pour aller loin en Ligue des champions"

Finaliste de la dernière édition et tombeur du FC Barcelone de Lionel Messi en huitièmes de finale cette saison, le PSG, nouveau leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire face à l'OL dimanche soir (4-2), fait désormais figure d'équipe à éviter à l'échelle continentale. Un changement de statut qui s'accompagne d'une pression supplémentaire.

Surtout que le tirage au sort n'a pas été très clément pour les Franciliens. Et pour cause, Kylian Mbappé et ses partenaires auront fort à faire en quarts, puisque c'est le Bayern Munich, champion en titre et vainqueur face aux Parisiens à Lisbonne l'été dernier (1-0) qui se dressera sur leur route. Le pire tirage possible, ni plus ni moins.

Pire, en cas de qualification face aux Bavarois, le Paris Saint-Germain affrontera le vainqueur du choc entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Bref, pour accéder au sommet de l'Europe, le Champion de France aura fort à faire cette saison. Toutefois, selon Raphaël Varane, Paris a toutes ses chances pour la victoire finale.

"Paris a les qualités dans son effectif pour aller loin dans cette compétition, ils l'ont déjà prouvé. Ça fait partie des équipes candidates au titre. Ils ont engrangé de l'expérience sur les dernières années. Il ne leur manque pas grand-chose, ils ont les armes pour aller jusqu'au bout", a estimé le défenseur français du Real Madrid, sur 'Europe 1', ce lundi.