Pour Tuchel, il y a une différence de traitement entre le PSG et l'OM

En conférence de presse, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a dénoncé un traitement en faveur de l'OM et un contre le PSG. Pour le technicien allemand, il est injuste de sanctionner, au total, 14 matches pour les joueurs du PSG contre 4 seulement pour l'OM.

"Je peux comprendre la décision. Il a eu une réaction qu'on ne peut pas aimer, c'est clair. Je dois constater qu'on a des suspensions pour 14 matchs pour notre équipe et quatre au total pour l'OM, a noté Tuchel concernant Di Maria. C'est une grande différence. Je ne peux pas l'accepter, même si je dois le faire. Mais je ne comprends pas." avant de poursuivre : "Tous les gars ont montré une mauvaise réaction, je n'aime pas ça mais c'était une réaction, et pas nous seuls, a rappelé encore Tuchel. Avec 14 matchs de suspension d'un côté et quatre de l'autre, on a l'impression qu'on est les seuls responsables de cette situation. C'est un mauvais sentiment"