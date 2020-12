Pour un candidat à la présidence, Messi doit baisser son salaire

Cette nouvelle pourrait ne pas plaire à Lionel Messi si Emili Rousaud devenait président du FC Barcelone. En effet, le candidat souhaiterait faire baisser le salaire de l'international argentin.

Dans les colonnes de 'AS' il explique que le salaire de Messi est trop important et qu'il doit être revu : "Ce qui importe, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il ne l’a pas fait pour l’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne touche plus que lui. Il ne voulait pas partir parce qu’il ne gagnait pas assez, mais pour aller gagner des titres. Il veut une équipe où il y a des talents. Très clairement, le salaire de Messi est difficile a assumer au sein du club. Il faut trouver un accord. Le projet qu’on lui présentera sera attractif."

Pour rappel, les élections présidentielles du FC Barcelone auront lieu le 24 janvier.