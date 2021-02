Pourquoi Alaba intÃ©resse tant le RealÂ ?

Bien qu'il n'y ait rien d'officiel et que le Bayern de Munich envoie des signaux contradictoires, le départ de David Alaba semble être acté. L'Autrichien fera ses valises et changera d'équipe gratuitement, à la fin de son contrat, et son nouveau club n'aura qu'à verser une bonne prime à la signature pour l'agent et le joueur lui-même.

Le Real Madrid semble bien placé pour obtenir le joueur après n'avoir fait aucun recrutement ces deux dernières années et donc avec un besoin de renforcer sa défense. Alaba intéresse le Real Madrid en raison de sa polyvalence. Bien que Flick l'ait converti en défenseur central, il a passé la plus grande partie de sa carrière à jouer arrière gauche.

Malgré le fait que Mendy semble bien installé, les Merengues ne parviennent pas à être satisfaits pleinement du Français. C'est un présage, oui, mais il présente des lacunes techniquement. Tout cela sera résolu avec Alaba, qui dans ses meilleurs moments a même joué dans des positions plus avancées en restant performant.

Réputé défenseur central et arrière gauche, il peut également jouer comme pivot. Le Real Madrid n'a pas de remplaçant clair pour Casemiro à ce poste et les absences du Brésilien ont été plus marquées que d'habitude ces derniers temps. Alaba pourrait également occuper ce poste car il l'a déjà fait avec l'équipe nationale autrichienne.

Avec son pays, il a joué une grande partie de sa carrière à ce poste. Le manque de qualité en Autriche l'a amené à aller de l'avant et il a également confirmé qu'il sait comment générer du jeu à partir de cette position plus centrale.

Enfin, il y a l'énorme qualité du défenseur sur les coups de pied arrêtés. Alaba possède un tir exquis, qui lui a permis de marquer de magnifiques buts pour le Bayern et son pays. C'est un domaine sans trop de réussite au Real depuis le départ de Cristiano Ronaldo et que le joueur du Bayern pourrait couvrir à la perfection.

En bref, un bon plan qui ne le serait pas tant sur le plan économique, mais qui donnerait au Real Madrid une certaine marge de manœuvre pour poursuivre les négociations sur la prolongation de contrat de Sergio Ramos. Les Madrilènes auraient le dos couvert et pourraient se concentrer davantage sur le défenseur central espagnol dans une lutte à la corde qui s'étend de plus en plus.