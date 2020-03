Pourquoi Ander Herrera a-t-il été écarté des plans de Tuchel ?

Après avoir brillé à l'Athletic et signé un passage réussi à Manchester United, Ander Herrera a franchi le pas vers la Ligue 1 avec le PSG, mais ce n'est pas la belle vie pour l'Espagnol dans la capitale française.. Le joueur est pourrait quitter le club dès l'été prochain.

La raison en est qu'il n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend de lui. Bien qu'il soit arrivé dans la capitale française gratuitement, la direction attend beaucoup plus d'un footballeur qui est venu avec ses stats. On s'attend à ce qu'il s'améliore dès que possible.

Ses chiffres en témoignent : cette saison, il a disputé 18 matchs en tant que titulaire et a accumulé un but et une passe décisive. Bien que ces chiffres ne soient pas bas, c'est au cours des dernières semaines qu'il a commencé à disparaite du onze de départ de son entraîneur.

Ce déclin de son importance s'explique par le coup de mou qui a déjà été présent la saison dernière en Premier League, où il a terminé son parcours en participant moins aux matchs de toute sa carrière, sauf quand il a joué à Saragosse et qu'il avait 19 ans.