Pourquoi Bale n'a pas été convoqué par Zidane ?

Comme lors des dernières journées de la saison de Liga, Gareth Bale a été invité à rester en dehors de la convocation de Zinedine Zidane pour le déplacement à Manchester.

Si Zinedine Zidane pourra compter sur la plupart de ses attaquants, il a fait le choix de ne pas convoquer l'international gallois, provoquant de nouvelles questions sur sa relation avec le joueur.

Bale n'a plus joué depuis le 2 juin dernier. Son comportement et ses performances semblent avoir provoqué une rupture évidente dans sa relation avec Zidane et son staff technique.

Selon les informations de 'Marca', la relation entre les deux hommes serait totalement rompue, à tel point qu'ils n'échangeraient même plus lors des entraînements du Real Madrid.

L'entraîneur français continue ainsi d'ignorer Bale, qui devrait faire un choix cet été afin de pouvoir retrouver du temps de jeu et une certaine stabilité dans sa carrière.