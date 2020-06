Pourquoi Bennacer a choisi Milan

La grande Coupe d'Afrique des Nations d'Ismaël Bennacer a permis au joueur de faire un saut de qualité et de quitter Empoli pour rejoindre un club historique comme le Milan AC.

Le milieu de terrain algérien a réussi à s'intégrer au sein de l'équipe italienne rapidement cette saison et fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs de transfert, dont particulièrement le PSG.

Dans une interview pour 'Sport Week', le joueur algérien s'est confié sur les raisons pour lesquelles il avait fait le choix de signer avec le club de San Siro l'été dernier.

"J'ai choisi le Milan pour son histoire, mais plus encore pour son projet, qui était le meilleur selon moi. Je sens l'importance de ce maillot. A San Siro, les supporters poussent et tu veux aider encore plus l'équipe, toujours plus. Je veux tout donner", a expliqué Bennacer.