Pourquoi Chelsea joue à Londres si City et Liverpool ont joué à Budapest ?

Le COVID-19 a provoqué de nombreux changements lors de la Ligue des champions actuel et a également affecté le déroulement des huitièmes de finale de la compétition lors de ce début d'année.

Mais plusieurs interrogations se posent face aux différents changements de pays au moment de disputer les huitièmes de finale. Par exemple, lors des matchs retours, Liverpool et Manchester City ont dû jouer leurs matchs à domicile contre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach à Budapest. Cependant, une autre équipe anglaise, Chelsea, jouera son match à domicile contre l'Atletico Madrid à Stamford Bridge mercredi.

Pourquoi Chelsea, contrairement à ses compatriotes britanniques, aura-t-il le privilège de jouer à domicile ? Tout dépend des restrictions imposées par les différents pays touchés par le coronavirus, notamment en ce qui concerne les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Dans le cas de City et Liverpool, le gouvernement allemand (Leipzig et Mönchengladbach) exige une période de quarantaine de deux semaines pour les personnes arrivant du Royaume-Uni. C'est pourquoi le match aller (en Allemagne) a été joué à Budapest, même chose pour le match retour.

Si le match aller entre l'Atlético Madrid et le Chelsea s'était joué à Bucarest pour les mêmes raisons, les restrictions espagnoles prévoient une exception qui permet de se rendre en Espagne depuis le Royaume-Uni si la personne qui voyage réside sur le territoire espagnol. Ce qui est donc le cas des joueurs de l'Atlético.

La règle et son exception permettent à l'Atlético Madrid de se rendre en Angleterre et d'en revenir sans problème. Pour cette raison, le choc de mercredi aura lieu à Londres. Un petit avantage pour Chelsea qui s'épargnera un déplacement et bénéficiera de l'avantage du terrain, même si la rencontre sera évidemment sans public.