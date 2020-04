Pourquoi Cristiano a-t-il eu l’autorisation de s'entraîner au stade de Madère ?

Alors que le Covid-19 sévit partout dans le monde, y compris au Portugal où il fait aussi bien des ravages, Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer en se rendant à une séance d’entraînement au stade de Madère.

Et alors que le plus grand nombre s'efforce de respecter ce confinement éprouvant à supporter à la longue, cette sortie du quintuple Ballon d’Or a déclenché une polémique.

Afin d'apaiser les tensions qui se faisaient pesantes après cette escapade du joueur qui évolue à la Juventus de Turin, le président du club portugais, Rui Antonio Macedo Alves, a pris sa défense et s'est dit heureux de voir Cristiano Ronaldo s'entraîner dans son enceinte sportive.

"Voir Cristiano s’entraîner m'a fait me sentir plus jeune, comme si on remontait le temps. Il est en grande forme. Il s’entraîne dur et a hâte de rejouer", a-t-il confié dans les colonnes de'Tuttosport'.

"Cristiano nous a appelé et nous sommes heureux de lui avoir donner cette chance. Nous nous conformons aux normes et protocoles sanitaires de Madère liées au Covid-19, en commençant par le respect des distances de sécurité", a-t-il poursuivi, en essayant de dissiper les doutes sur une éventuelle violation des normes.

Rui Antonio Macdo Alves a conclu en souhaitant le meilleur à Cristiano Ronaldo : "Il semble être très heureux à la Juventus. Je crois et j’espère qu’il restera encore quelques années. Je souhaite qu’il gagne le 'Scudetto', la Champions et le Ballon d’Or en tant que bianconero".