Pourquoi Dzeko n'a pas signé à la Juventus Turin

La Juventus Turin a suivi de nombreuses pistes cet été pour tenter de trouver le meilleur remplaçant pour Gonzalo Higuaín, et a finalement choisi de faire revenir Alvaro Morata.

Parmi les cibles du club italien se trouvait notamment l'attaquant de la Roma, Edin Dzeko. Le joueur bosnien devrait finalement rester du côté de la capitale cette saison.

Fabio Paratici, directeur sportif du champion d'Italie, s'est confié au micro de 'Skysport' sur le choix de ne pas faire venir le Bosnien à Turin : "L'accord pour signer Edin Dzeko était presque trouvé pour être honnête."

"Mais cela ne s'est pas fait à cause des négociations compliquées entre Milik et la Roma. Et on a eu l'opportunité de signer Morata, on aime Alvaro. C'est le marché des transferts, tout peut changer en 24 heures", a-t-il ajouté.