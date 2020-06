Pourquoi Jadon Sancho est la recrue idéale en Europe ?

Les plus grandes écuries du monde cherchent toujours à recruter le meilleur joueur du moment, et c'est encore mieux lorsqu'il se montre déjà impressionnant dans les premières années de sa carrière. C'est la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a tout donné pour recruter Kylian Mbappé, faisant aujourd'hui de lui un transfert presque irréalisable, et surtout en raison de la situation actuelle.

Jadon Sancho fait partie de ces jeunes stars qui rendent dingues tous les grands clubs. L'Anglais a d'excellentes qualités de jeu, est en train de vivre l'une des meilleures saisons de sa très jeune carrière, et montre une grande maturité sur le terrain.

Et selon les informations de 'ProFootballDB', Jadon Sancho est le meilleur transfert à réaliser en ce moment, le joueur faisant mieux que les statistiques de Leo Messi ou Thomas Müller lorsqu'ils avaient 21 ans.

Seul Kylian Mbappé, autre prodige du vieux Continent, rivalise avec lui. Mais le Français n'a que très peu de chances de quitter la capitale cet été, faisant de Sancho le joueur le plus intéressant à recruter à l'approche du mercato.

Sur la saison 2019-2020, Sancho est - parmi les joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes de jeu - celui qui a été le meilleur des moins de 21 ans. Le Britannique a marqué 17 buts pour 16 passes décisives, avec une moyenne de 1.50 buts générés par match. [graphique ci-dessous]

Le seul qui a fait mieux est Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain a terminé la saison de Ligue 1 avec 18 buts pour 5 passes décisives (1.37 buts générés), et n'a pas eu le temps de jouer le reste du championnat, contrairement à Sancho en Allemagne.

Derrière eux, le fossé est énorme. Et malgré la distance, nous trouvons trois noms qui font du bruit en Europe. Alexander Isak, joueur de la Real Sociedad, en inscrivant sept buts pour huit passes décisives (0.68 buts générés par match). Victor Osimhen (13 buts, 4 passes décisives, 0.67 buts provoqués /match) et Kai Havertz (11 buts, 5 passes décisives, 0.66 buts provoqués /match) sont les deux autres.

Encore et toujours Haaland

Mais il n'y a pas que Jadon Sancho et Kylian Mbappé. Si nous ajoutons les performances en compétition européenne dans l'équation, il y a un nom qui fait son entrée dans le classement. Celui d'Erling Haaland. Le Norvégien est même en tête de la liste si l'on prend en compte les performances européennes. [graphique ci-dessous]

L'attaquant a réalisé une phase de groupes de Champions League complètement folle avec Salzbourg, et c'est pourquoi ses statistiques combinées en championnat + compétition européenne sont indiscutables. L'attaquant a dans cette catégorie 1.27 buts générés en moyenne par match, pour 19 buts et 18 passes décisives.

Kylian Mbappé se trouve juste derrière, avec 1.47 buts générés par match (23 buts + neuf passes décisives). Jadon Sancho, lui, est le troisième de ce classement, bien que l'Europe ne soit pas son fort : 19 buts pour 18 passes décisives.

Aux portes du podium de ce classement, on trouve une pépite de Manchester United. Mason Greenwood a brillé en Europa League cette saison. À l'âge de 18 ans, le jeune joueur a inscrit 10 buts en championnat et en compétition européenne, ainsi qu'une passe décisive (moyenne : 0.90 buts produits par match).

Jadon Sancho fait mieux que Messi

Pour comprendre ce que sont en train de réaliser Kylian Mbappé ou Jadon Sancho en championnat, il suffit de comparer leurs statistiques avec deux joueurs devenus des légendes dans leurs clubs, et qui brillaient déjà lorsqu'ils étaient jeunes : Leo Messi ou Thomas Müller. [graphique ci-dessous]

Kylian Mbappé a détrôné tout le monde. À son âge, le joueur parisien a déjà inscrit 80 buts (PSG + Monaco), ainsi que 29 passes décisives, soit un total de 109 buts générés pour ses équipes en championnat. Des statistiques plus importantes que ceux de Müller ( 25 buts, 25 passes décisives) ou Messi (54 buts et 25 passes décisives) à 21 ans.

Jadon Sancho fait lui aussi mieux que les deux légendes à moins de 21 ans. Depuis ses débuts dans l'élite, l'international des Three Lions a inscrit 30 buts en championnat pour 34 passes décisives. Un total de 64 buts générés, pour une moyenne de 0.88 par match.

Personne ne déstabilise Mbappé

En ajoutant de nouveau les statistiques européennes dans ce classement particulier, Kylian Mbappé est loin, très loin, devant les autres. Le Français a inscrit 99 buts pour 41 buts en Ligue des champions et en championnat depuis le début de sa carrière, faisant de lui le meilleur jeune de moins de 21 ans en Europe. [graphique ci-dessous]

Jadon Sancho se trouve de nouveau derrière lui, avec 33 buts pour 37 passes décisives. Leo Messi avait inscrit 71 buts pour 30 passes décisives, et Domenico Berardi se positionne en quatrième place avec 38 buts pour 22 passes décisives.

Que faut-il en conclure ? Kylian Mbappé est indétrônable à son poste de meilleur jeune joueur. Pourtant, son transfert quasiment impossible fait de Jadon Sancho le jeune de moins de 21 ans sur lequel tous les grands clubs devraient miser. En matière de performances, le jeune anglais semble être ce qui se fait de mieux actuellement à son âge. Et pourquoi ne pas jeter un oeil du côté de Sassuolo, où un Berardi âgé de 25 ans continue de briller sans faire de bruit.