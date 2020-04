Pourquoi Lautaro a recalé le Real Madrid quand il était jeune ?

Après avoir impressionné l'Argentine sous les couleurs du Racing, Lautaro Martinez a choisi de rejoindre l'Inter Milan pour y vivre sa première expérience dans le football européen.

Depuis, le joueur est devenu l'un des attaquants les plus prisés du marché et se trouve dans le viseur du FC Barcelone pour cet été. Cependant, plus jeune, il avait refusé de rejoindre l'Espagne.

Le responsable du centre de formation du Racing s'est confié pour 'AS' et a raconté comment l'international argentin avait repoussé une offre du Real Madrid lorsqu'il était plus jeune.

"Je l'ai convaincu de repousser le Real Madrid. Je lui ai expliqué qu'il n'avait encore rien prouvé au Racing et que de meilleures offres allaient arriver", a expliqué Adrián Rubén Fernández.

Celui-ci a aussi confié son admiration pour Lautaro : "C'était incroyable. La qualité qu'il avait sur les contròles du ballon, sa bonne puissance de frappe avec les deux pieds, et le jeu aérien. C'était une merveille."

Enfin, il a avoué qu'il l'imaginait plus rejoindre le Barça qu'un autre club : "Le Barça est une équipe qui a la possession et je crois qu'il serait à l'aise. Mais il est si bon que l'équipe où il joue importe peu."