Pourquoi le Barça a besoin de vendre pour 70 millions de joueurs ?

Le FC Barcelone devra faire des sacrifices cette saison face à la crise économique qui plane sur le football depuis le début de la pandémie mondiale de coronavirus.

Le quotidien 'Marca' révèle aujourd'hui que les Blaugrana devront encore vendre pour une somme de 70 millions d'euros avant la fin de l'exercice, soit le 30 juin 2020.

Le média rapporte que le club avait inscrit dans son budget qu'il vendrait pour un total de 124 millions lors de la saison 2019-2020 mais est encore bien loin de cette somme.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive à Barcelone et c'est la raison pour laquelle le Barça a vendu plusieurs fois plusieurs joueurs dès l'ouverture du mercato estival.

Mais la possible reprise du football et la fin du championnat après le 30 juin pourraiant poser des problèmes au club catalan, et laisserait une très faible marge pour vendre les joueurs.

Pour l'instant, les ventes se divisent de cette manière : Malcom et Palencia pour dix millions d'euros, Coutinho pour 8.5 millions d'euros, Abel Ruiz, Carles Perez et le prêt de Todibo pour près de 30 millions d'euros, et six millions d'euros pour Cucurella.

Le Barça espérait pouvoir vendre Philippe Coutinho de manière définitive au Bayern Munich mais les Bavarois ne vont pas exécuter l'option et laisseront le Barça sans les 120 millions d'euros rêvés.

Pour le moment, Todibo pourrait partir pour 20 millions d'euros supplémentaire, tout comme Rafinha pour 16 millions d'euros. Mais le Barça aura besoin de plus et serait en train de chercher une solution pour atteindre sa somme de ventes prévue.