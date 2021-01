Pourquoi le manufacturier Hankook devient-il de plus en plus populaire dans le monde du football ?

Lancé en 1941 avec Chosun Tire Industrial, le fabricant coréen ne fait qu’honorer sa devise à travers son savoir-faire et ses actions dans le milieu du football. « Le chemin doit être exactement planifié pour arriver à une pleine satisfaction », une devise qui correspond à la philosophie de plusieurs clubs de football européen et des ferrures des pneus d’excellente qualité. Pour donc être plus proche de ses clients et des amoureux du ballon rond, le manufacturier Hankook multiple ces actions dans ce sport afin d’allier passion et performances de classe internationale. Mais quelles sont les différentes actions du géant manufacturier Hankook dans le milieu du football ? Focus.

Le sponsor du Real de Madrid

Pour le concessionnaire pneumatique Hankook, le développement de la passion et du goût de l’innovation n’a aucune limite. Pour rester dans cette dynamique, attiser l’esprit de la victoire et faire rêver les fans du football comme ses clients, Hankook est devenu le sponsor

de grand Real de Madrid en Espagne. Avec des joueurs exceptionnels et un public incroyable, le Real de Madrid ne cesse de prouver à la face du monde qu’il demeure le meilleur club du monde grâce à ce partenariat. Or, être le meilleur à travers l’innovation a toujours été l’objectif du manufacturier Hankook. Mais pour le 7e grand distributeur mondial de pneumatique, les gloires et les défaites doivent se commémorer avec le grand public au quotidien pour renforcer les liens.

Le partenaire officiel de l’AS Monaco

Après le Real Madrid, le manufacturier Hankook est également devenu le Partenaire Officiel de l’AS Monaco depuis la saison 2018-2020. Ainsi, en plus de fournir des pneus de qualité exceptionnelle à ses clients français, Hankook ne ménage aucun effort pour partager la passion du football avec des milliers de fans. Sa présence dans la Ligue 1 prouve son attachement à sa devise ainsi que son envie d’aider l’emblématique club de l’AS Monaco à glaner des titres. En adoptant les pneus pour automobile de la marque Hankook, vous contribuez au développement de la passion du football de milliers de joueurs comme supporters du monde entier.

Le partenaire officiel de l’UEFA Europa League

Pour assurer sa présence sur tous les terrains européens et être plus proche de ses clients ainsi que des fans, le manufacturier Hankook est devenu le partenaire officiel de l’UEFA Europa League. Comme vous le savez, ce tournoi est la deuxième compétition la plus suivie après la Champions League. Par cette action, le manufacturier Hankook étend de plus en plus sa passion pour le principe du « Driving Emotion » et du sport. Par ailleurs, pour permettre aux supporters de passer des moments mémorables, le manufacturier Hankook leur offre l’opportunité de découvrir les coulisses de cette

compétition à travers Hankook Tire Back Stadium Tour. De même, grâce au Programme Centre Circle Carrier, Hankook aide les jeunes supporters et amoureux du football à participer à la cérémonie d’ouverture des matchs.