Pourquoi le PSG serait inspiré de gagner à Old Trafford

Le PSG a son destin entre les mains, mais un faux pas à Old Trafford pourrait le mettre en grande difficulté. Face à Manchester United mercredi (21 h), les hommes de Thomas Tuchel vont jouer un nouveau match décisif pour la qualification en Ligue des champions.

L'équation la plus simple reste de gagner ses matches pour le PSG Un carton plein lors des deux dernières journées permettrait au club parisien de se qualifier à coup sûr pour les huitièmes de finale, en sachant qu'après Manchester, il recevra Basaksehir le 8 décembre au Parc des Princes.

Mais la marge de manoeuvre est minime depuis les deux défaites lors de la phase aller (contre MU et Leipzig). Paris n'a pas vraiment le droit à l'erreur.

Un revers mercredi, cumulé à une victoire de Leipzig à Istanbul, mettrait les Allemands dans une position idéale avant leur dernier match contre Manchester United. Non seulement MU serait déjà qualifié, mais Leipzig n'aurait besoin que d'un point pour accéder aux huitièmes.

Si Paris venait à faire match nul mercredi à Old Trafford, cela pourrait aussi ne pas suffire en fonction du résultat entre Istanbul Basaksehir et Leipzig qui sera connu avant le coup d'envoi de MU-PSG, puisque cette rencontre débutera à 18h55 (heure française).

En cas de nul ou de défaite de Leipzig en Turquie, le PSG resterait deuxième du Groupe H, et très bien positionné pour la qualification. En revanche, si Leipzig s'imposait, Paris se retrouverait troisième et ne serait plus maître de son destin avant l'ultime journée. Un scénario à éviter absolument.