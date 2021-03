Pourquoi les sélections sud-américaines ne jouent pas pendant la trêve ?

Ni Neymar ni Messi ne joueront pour leurs sélections en ce mois de mars. L'Amérique du Sud reste privée de matchs d'équipes nationales, ou du moins des matchs officiels en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Les équipes nationales de l'UEFA et de la CONCACAF disputent leurs qualifications à la Coupe du monde au Qatar pendant cette trêve. Certaines équipes avaient trois matchs devant elles avant de retrouver leurs clubs, mais la CONMEBOL sera au repos "forcé".

L'instance a pris la décision de suspendre les matchs prévus lors de cette fenêtre en raison de la pandémie de COVID-19 que traverse l'Amérique du Sud.

Au Brésil, par exemple, on déplore de plus en plus de foyers d'infection et la situation sanitaire est de plus en plus difficile à contrôler. Des pays comme la Colombie ont déjà interdit les vols en provenance du pays du Brésil.

La CONMEBOL a compris qu'il serait impossible de faciliter le déplacement des joueurs et des équipes dans un scénario aussi compliqué et a préféré suspendre internationaux les matches prévus.

Certains matchs amicaux ont été organisés entre les équipes pouvant assurer les protocoles sanitaires. L'Équateur et la Bolivie, par exemple, se rencontreront à Guayaquil (Équateur).

Si les circonstances le permettent, les équipes sud-américaines joueront les qualifications à la Coupe du monde en juin.