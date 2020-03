Pourquoi Neymar et le PSG se sont moqués de Haaland

Neymar et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain se sont moqués de la célébration de "méditation" d'Erling Haaland après la victoire lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, apparemment en réaction à une image qui a émergé sur les réseaux sociaux du Norvégien au cours de l'après-midi avant la rencontre. Mercredi, il n'y avait pas de supporters à l'intérieur du Parc des Princes pour assister à une victoire 2-0 du champion de France en titre.

Les protocoles de confinement en cours concernant la propagation du coronavirus ont vu une rencontre européenne très importante se dérouler à huis clos. Il y avait, cependant, beaucoup de choses à célébrer pour les joueurs de la capitale alors qu'ils comptaient un désavantage après le match aller. Dortmund est arrivé dans la capitale française, bénéficiant d'un étroit avantage d'un but après le match aller, mais Neymar a comblé cet écart en 28 minutes alors que l'attaquant international brésilien a sorti le PSG de l'impasse lors de ce début de match.

Après avoir trouvé la cible, le Sud-Américain a décidé de se moquer d'un rival, son homologue du Borussia Dortmund, Erling Haaland, lors de sa célébration. Il mit ses doigts ensemble dans une pose de méditation, cette célébration étant devenue la signature du prolifique but norvégien. Le troll du PSG a ensuite franchi un cap supplémentaire au coup de sifflet. À ce moment-là, l'équipe de Thomas Tuchel était en train de valider une place en quart de finale, Juan Bernat ayant inscrit le deuxième but de la soirée. Une soirée inoubliable pour Dortmund les a vu terminer à 10, alors que leurs rêves européens étaient anéantis, Emre Can voyant rouge en fin de match.

Toute l'équipe du PSG est ensuite venu sur le terrain pour poser en mode méditation. La réaction à cette action sur les réseaux sociaux a été mitigée, certains se demandant pourquoi une équipe de stars ressentait le besoin de se moquer de Haaland, 19 ans. Les joueurs du club français cherchaient apparemment à reprendre le dessus sur la star de Dortmund après qu'une image a émergé sur les réseaux sociaux de lui prétendant que Paris était "ma ville, pas la vôtre". Il est affirmé que Haaland a posté l'image sur son compte snapchat bien qu'il ne soit pas clair si l'image est authentique ou si elle a été éditée par un tiers et ensuite partagée sur les réseaux sociaux. Goal.