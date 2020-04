Pourquoi Odriozola a quitté le Real Madrid en prêt

Alvaro Odriozola a quitté le Real Madrid temporairement en prêt pour essayer de trouver du temps de jeu ailleurs mais le joueur espagnol a eu du mal à se faire une place à Munich.

Le joueur n'a participé qu'à un seul match au Bayern Munich depuis le mois de janvier, contre quatre au Real Madrid lors de la première partie de saison. Pour le quotidien espagnol 'Marca', le joueur espagnol s'est confié sur son choix de quitter le club merengue en plein milieu de saison.

"J’ai pensé qu’il était temps de chercher une nouvelle opportunité. Et lorsque l’option d’un club aussi légendaire que le Bayern Munich s’est présentée, j’y ai réfléchi calmement et j’ai finalement pris une décision. Un footballeur doit jouer et je n’ai eu aucun doute", a-t-il évoqué.

En cette période compliquée, le défenseur a repris les entraînements avec le Bayern Munich. Il a confié que le Real Madrid l'avait contacté pour prendre de ses nouvelles pendant le confinement.

"Si le Real Madrid m’a contacté au sujet de ma situation ? Oui, en plus de contacter les joueurs par message, ils se sont également intéressés aux employés de mon club (le Bayern). Et je dois dire que pendant ce prêt, le Real Madrid s’est constamment occupé de moi", a-t-il déclaré.