"Pourquoi on n'a pas recruté Cavani ? Parce qu'on a Gabriel Jesus, Agüero et Ferrán"

Edinson Cavani, lorsqu'il était libre, était sur la short list de certains grands clubs du football mondial. Mais pas celle de Manchester City, et pourquoi pas ? Pep Guardiola, l'entraîneur, a expliqué en conférence de presse d'avant-match contre United.

"On a Gabriel Jésus et, à ce moment-là, on attendait le retour d'Agüero. Ferrán Torres peut aussi très bien jouer au poste d'attaquant. C'est un joueur que j'admire beaucoup (Cavani). J'aime qu'un joueur passe toute sa carrière à jouer dans de nombreux pays et se débrouille bien", a-t-il déclaré.

En se concentrant sur ses joueurs actuels, comme Nathan Ake, qui est de retour de blessure, il a déclaré : "Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous qu'il soit de retour. Il a fait les entraînements et s'est très bien senti. Oui, tout le monde est en forme. C'est important et j'espère qu'après la trêve internationale, tout le monde sera en forme".

"Je sais combien il est difficile de battre United. J'ai le sentiment qu'ils ont une meilleure équipe chaque saison. Ils n'ont pas perdu à l'extérieur depuis plus d'un an. Ils obtiennent toujours de bons résultats ici à l'Etihad, mais on est conscients de la possibilité qu'on a de conforter notre avance", a-t-il ajouté.