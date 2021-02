Pourquoi Thiago est autant critiquÃ©Â ?

Thiago Alcántara a déjà fait 14 apparitions pour Liverpool, dont 10 en tant que titulaire. L'ancien joueur du Bayern Munich n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive.

De nombreuses personnalités du football anglais ont critiqué le style de Thiago et ce qu'il génère à Liverpool, car elles estiment qu'il ralentit le jeu des Reds.

Chaque fois que je lis "Thiago est sur le terrain et l'équipe ne joue pas bien" ou ce genre de choses.... c'est des c*nneries ! Permettez-moi de vous le dire", a déclaré Klopp sur 'Sky Sport' avant le match contre Everton et en a eu assez des critiques.

Le 'Daily Mail' a fait ressortir les données qui suscitent toute la controverse autour de Thiago. Le milieu de terrain est le 3e en termes de fautes par minute et Liverpool a la plus haute moyenne de fautes par minute.

Thiago fait une faute toutes les 32 minutes et, jusqu'à présent, il a fait plus de mauvais tacles que de bons en Premier League. Pour aggraver les choses, les trois cartons jaunes de Thiago sont le nombre le plus élevé par minute de tous les joueurs de Liverpool.