"Pouvoir partager des moments avec Messi, c'est incroyable"

À seulement 18 ans, et après quelques mois en Liga, Pedri est devenu un titulaire indiscutable du Barça de Ronald Koeman et impressionne le football espagnol cette saison.

Son style de jeu et son importance à Barcelone lui ont permis d'obtenir sa première sélection sous les ordres de Luis Enrique. Pedri a été sélectionné pour la première fois en ce mois de mars.

Pour 'Marca', Pedri est revenu sur cette opportunité : "J'attendais la liste dans l'espoir de pouvoir y être, mais je ne pensais pas que j'allais y être avec certitude, parce que cela reste une décision du sélectionneur. J'ai la chance d'être ici et je vais en profiter. (...) Je dois faire la même chose que je fais en club et profiter de ce que la vie me donne. Je dois le faire de la manière dont je sais le faire, et jouer au football."

"Qui a pleuré le plus en voyant la liste ? Ma mère. C'est la personne qui s'émeut le plus dans la famille et j'en suis heureux parce que ça veut dire qu'elle est fière de moi", a reconnu le jeune milieu de terrain espagnol avant d'évoquer la forme actuelle du Barça.

"Nous sommes en train de réaliser de bonnes performances comme le match contre la Real. Avec le système de cinq défenseurs, nous jouons très, très bien, et les résultats sont positifs. Nous nous sommes bien adaptés. J'espère que nous allons continuer comme ça et essayer de gagner la Liga", a-t-il ajouté.

"L'Atlético Madrid est leader mais nous ne pouvons pas oublier le Real Madrid qui est à deux points de nous et qui est donc très proche. Nous dépendons de nos résultats. Nous devons tout gagner et attendre que l'Atlético fasse un faux-pas", a ajouté Pedri sur la course au titre en championnat.

Pedri a aussi évoqué la chance de pouvoir jouer avec Leo Messi : "Je profite. Vous, vous le voyez et vous profitez des choses qu'il soit. C'est pareil pour moi en match et à l'entraînement. Pouvoir partager des moments avec lui, c'est incroyable. Je le cherche toujours sur le terrain. (...) Il essaie de me trouver sur le terrain et il me dit de me mettre entre les lignes pour me trouver. Je le cherche, je lui fais des passes parce qu'il peut créer du danger. Son avenir ? J'espère qu'il restera. C'est une décision qui lui revient, c'est personnel."