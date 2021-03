"Pouvoir rejouer contre le Real est formidable"

Klopp n'a pas peur du Real Madrid. Il semble même avoir envie d'affronter les Merengues et, pour cette raison, il a déclaré en conférence de presse qu'"avoir l'opportunité de jouer à nouveau contre eux est formidable".

"Cela fait un peu plus de deux ans que nous les avons joués et ce fut une soirée difficile pour nous", a déclaré l'Allemand, avant d'ajouter : "C'est palpitant, palpitant. C'est évidemment un tirage difficile, mais je vais bien parce que si vous regardez toutes les autres équipes, vous vous dites "mon Dieu" parce qu'elles sont toutes fortes et qu'elles ont toutes de la qualité, c'est sûr. J'ai vraiment hâte d'y être."

Liverpool a soif de revanche après la finale de Kiev, mais un détail important sera de savoir où se dérouleront les matchs à cause de la COVID-19. "Nous ne savons pas où nous allons jouer et ce genre de choses, mais tout va bien. Si c'est à Budapest, c'est bien. Ça nous va. Le match à domicile, si possible à Anfield, sera également formidable", a-t-il ajouté.

Et Klopp, qui a souligné l'importance que ni Cristiano ni Bale ne soient là, se méfie des Madrilènes de Zidane : "Je pense que c'est la première fois que je les affronte quand Cristiano n'est pas là ; c'est probablement la première fois depuis que Bale n'est pas là."

"Mais évidemment Sergio Ramos est toujours là, Varane est toujours là, Kroos est toujours là, Modric est toujours là, Casemiro est toujours là, Carvajal est toujours là, Benzema est toujours là", a conclu le manager de Liverpool.