La vice-président de West Ham réclame l'annulation du championnat

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a estimé que la saison de la Premier League devrait être déclarée nulle et non avenue à cause du coronavirus.

Les matchs en première division anglaise ont été reportés au moins jusqu'au 4 avril, mais on peut douter que la campagne puisse un jour se terminer en raison de la pandémie, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté vendredi qu'elle avait infecté plus de 132 500 personnes dans le monde.

Brady, dont l'équipe n'est que deux places au-dessus de la zone de relégation grâce à la différence de buts, estime que la saison entière devrait être annulée, même si Liverpool mène de 25 points et n'a besoin que de six points supplémentaires pour remporter son premier titre en 30 ans.

"Il n'y a plus moyen d'échapper aux faits maintenant, le football en Angleterre entre dans sa période la plus dévastatrice depuis 75 ans", écrit-elle pour le 'Sun'.

"Il est impossible d'esquiver la possibilité que tous les niveaux de l'EFL, ainsi que la Premier League, doivent être annulés et déclarés nuls cette saison, car si les joueurs ne peuvent pas jouer, les matchs ne peuvent pas avoir lieu. La Premier League espère qu'un intermède de trois semaines à partir d'aujourd'hui lui permettra de redémarrer mais cela pourrait bien être le pays des rêves.

"Et si le championnat ne peut être terminé ? Comme les matchs de Premier League sont concernés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue. Qui sait qui serait descendu ou remonté si les matches avaient été joués dans leur intégralité ?

"Un coup dur pour Liverpool qui risque de se voir voler son premier titre depuis 30 ans. Cela sera discuté la semaine prochaine entre la Premier League et les clubs lors d'une réunion d'urgence."