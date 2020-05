Le gouvernement britannique ouvre la porte à une reprise

Bonne nouvelle pour les fans de foot anglais, le secrétaire d’État aux Sports s'est dit plutôt favorable à une reprise en juin à condition de respecter les consignes de sécurité.

"Nous avons tous convenu que nous n'irons de l'avant que si cela est sûr, car la santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs et des staffs passent avant tout. Le gouvernement ouvre la porte au retour du football en toute sécurité en juin. Cela devra inclure un élargissement de l'accès pour les fans à la couverture en direct (aux diffusions TV, ndlr), et les finances devront soutenir la famille élargie du football.", estime Oliver Dowden, qui précise que les clubs auront leur part de responsabilité et de travail dans le "Project Restart".

"Il appartient maintenant aux autorités du football de convenir et de finaliser le détail de leurs plans. Le gouvernement et nos experts médicaux continueront à offrir des conseils et un soutien avant toute décision finale qui mettrait ces plans en action.", a-t-il indiqué.