Festival de Liverpool, qui peut Ãªtre champion dÃ¨s jeudi

Il ne manque presque plus rien à Liverpool pour être redevenir champion d'Angleterre de football pour la première fois depuis 1990. L'officialisation pourrait intervenir dès jeudi, si Manchester City ne repart pas de Chelsea avec les trois points.

Un sacre par procuration, en quelque sorte, mais qui n'enlèverait rien au mérite des Reds, qui ont retrouvé de leur superbe pour disposer de Crystal Palace, équipe de milieu de tableau, lors de la 31e journée.

Plus en jambes que contre Everton (0-0), ils ont trouvé deux fois la faille dès la première période, sur une merveille de coup-franc en pleine lucare de Trent Alexander-Arnold et sur un but de Mohamed Salah plein de sang froid pour convertir la belle ouverture de Fabinho.

Il s'agissait du 100e but de Liverpool, toutes compétitions confondues, cette saison.

Fabinho a définitivement ôté tout semblant de suspens d'une frappe sèche de plus de 25 mètres qui est venu glisser le long du petit filet adverse (3-0, 55e), avant que Sadio Mané, d'un plat du pied chirurgical ne donne au match des airs de démonstration.

Paradoxalement, peut-être que Liverpool espèrera secrètement une victoire de City jeudi. Cela leur donerait l'occasion de gagner le titre lors de la prochaine journée, un déplacement à l'Etihad Stadium, chez les toujours, mais plus pour longtemps, champion en titres.