"Liverpool mérite le titre"

Wayne Rooney en est convaincu : Liverpool mérite de remporter le titre de Premier League, alors que l'interruption de la saison fait planer le doute sur le sacre des Reds. Selon lui, la saison doit reprendre quand la situation le permettra pour que les hommes de Jürgen Klopp soient sacrés et qu'un classement puisse être établi.

Liverpool n'a aujourd'hui plus besoin que de six points pour assurer mathématiquement son titre de champion, le premier depuis 30 ans, et l'ancienne star des deux plus grands rivaux des Reds (United et Everton) a le sentiment que ce titre est mérité.

"Liverpool va remporter la Premier League. [Ils] ont été fantastiques. Ils ont tellement travaillé, ils méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer attendre 30 ans et ensuite le voir s'envoler comme cela ? La bonne décision a été prise", a estimé l'ancien international anglais dans les colonnes du 'Times'.

Wazza a également affirmé qu'il ne serait pas surpris si la saison en cours ne se terminait qu'à la fin de l'année 2020, le temps pour la situation sanitaire d'évoluer dans le bon sens.