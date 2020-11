La star de Tottenham, Heung-min Son, ne se considère pas comme l'un des meilleurs joueurs de la Premier League malgré sa forme extrêmement impressionnante au cours des dernières saisons. Son a été superbe depuis le début de la saison 2020-21, avec huit buts marqués en autant de matchs de championnat.

Alors que sa capacité à marquer des buts et ses nombreuses qualités l'ont établi comme l'un des attaquants de Premier League les plus redoutés, Son lui-même prétend ne jamais s'être considéré à égalité avec Mohamed Salah, Kevin De Bruyne ou tout autre top joueur du championnat anglais.

Dans une interview sur la chaîne YouTube de la Korea Football Association (KFA), Son a déclaré : "Je n'ai jamais pensé que je faisais partie des meilleurs joueurs de la Premier League. Honnêtement, je n'y ai jamais pensé un seul instant. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour Tottenham et en équipe nationale et essayer de montrer toutes mes capacités. C'est différent de jouer pour l'équipe nationale et pour les Spurs". De plus, l'ailier de Tottenham s'est confié sur sa relation avec Harry Kane.​

"Kane et moi jouons ensemble depuis longtemps. Nous essayons de développer notre entente à chaque instant. Il est plus jeune que moi, mais il joue toujours dur", a ainsi révélé le buteur des Spurs. Une chose est sûre, en restant aussi humble et en continuant sur sa lancée, Heung-min Son fera date dans l'histoire des Spurs.