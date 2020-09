Première ratée pour Higuain avec l'Inter Miami

Arrivé le 17 septembre à L'Inter Miami, en MLS, Gonzalo Higuain a débuté la rencontre ce dimanche, face à Philadelphie, pour son premier match.

Aprés avoir touché le poteau à 17e minute, Higuain a eu plusieurs occasions pour marquer. Son équipe, menée 2-0 à la 70e minute de jeu, s'éffondre quand Higuain rate un pénalty afin de recoller au score.

Malgré la défaite, son entraîneur, Diego Alonso, s'est montré élogieux : "il a montré qu'il était en bonne forme, mais il a besoin de plus de matches pour gagner du rythme et ensuite il se sentira plus à l'aise. Il avait très envie de jouer. Quant au penalty raté, ça peut arriver à n'importe qui"