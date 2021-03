PremiÃ¨re sÃ©lection en vue pour Pedri ?

Lors de la trêve internationale de la fin du mois de mars, l'Espagne débutera les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 et affrontera la Grèce, la Georgie et le Kosovo (25, 28 et 31 mars).

Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, donnera sa liste pour les prochaines rencontres ce lundi 15 mars. Et parmi les nouveautés auxquelles les supporters s'attendent se trouve Pedri.

Arrivé à Barcelone en début de saison, le jeune milieu de terrain n'a pas tardé à s'imposer dans le onze titulaire de Ronald Koeman cette saison, mais n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts en sélection.

S'il n'avait pas été convoqué lors de la dernière trêve de l'année 2020, c'est parce que le jeune milieu de terrain avait été appelé avec la sélection U21. Le joueur de 18 ans a participé à 4 rencontres entre septembre et novembre avec les moins de 21 ans.

Mais Pedri a progressé lors des derniers mois à Barcelone et il ne serait pas surprenant de le voir recevoir sa première sélection dans la cour des grands en ce mois de mars.