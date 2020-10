Première titularisation et premier but pour Camavinga

Eduardo Camavinga vit des débuts rêvés sous les couleurs de l'équipe de France. Après des débuts réussis contre la Croatie en septembre, le Rennais était titulaire ce mercredi contre l'Ukraine.

Le jeune joueur français était titulaire pour la première fois chez les Bleus aujourd'hui, et c'est fait un plaisir d'ouvrir le score contre les Ukrainiens après 9 minutes de jeu seulement.

De quoi remercier Didier Deschamps parfaitement pour cette opportunité. Et quel but ! Le Français a décoché un joli retourné acrobatique pour son premier but en bleu.

Le milieu de terrain rennais, titularisé pour la première fois avec les Bleus au soir de sa seconde sélection, est devancé dans ce classement record par Maurice Gastiger, buteur à 17 ans et 5 mois, le 8 mars 1914 contre la Suisse (2-2), également le jour de sa deuxième cape. Précoce.