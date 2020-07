PremiÃ¨re victoire de la Real Sociedad depuis la reprise

En cinq matches, la Real Sociedad n'avait pris qu'un seul point. Il s'agissait d'ailleurs du pire score en championnat espagnol depuis la reprise, mais les Basques ont repris le chemin de la victoire.

Bonne nouvelle pour la Real Sociedad mais très mauvaise nouvelle pour l'Espanyol Barcelone, qui a maintenant 10 points de retard sur le premier non relégable du classement de Liga.

Pourtant, c'est bien l'Espanyol qui a ouvert le score. Le défenseur David Lopez avait ouvert le score en début de rencontre (10e minute). Une tête puissante du défenseur pour donner un peu d'espoir à son équipe.

Finalement, les joueurs basques ont réussi à renverser la situation en seconde période. Willian José a égalisé à la 56e minute sur un service de Mikel Oyarzabal.

À la 84e minute, l'international suédois Isak double la mise et inscrit le but de la victoire, grâce à une nouvelle passe décisive de l'international espagnol Mikel Oyarzabal. Le but de la délivrance pour la Real Sociedad.