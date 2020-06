Prêt à tout donner pour Kai Havertz

85 millions d'euros. C'est la somme que Chelsea serait disposé à payer pour le transfert de Kai Havertz, le jeune talent allemand qui ne cesse d'impressionner depuis deux ans au Bayer Leverkusen.

Alors que les Blues de Chelsea semblent déjà proches de trouver un accord pour Timo Werner, le club londonien serait aussi prêt à recruter le milieu offensif allemand, dans l'objectif de le faire jouer derrière une attaque possiblement composée de Werner et Ziyech.

Selon les dernières informations du média britannique cité, Chelsea aurait peur de voir Liverpool doubler la concurrence pour le transfert de Havertz et voudrait boucler un accord le plus vite possible.

Stamford Bridge serait prêt à tout pour signer le joueur de 21 ans. Les Blues pourraient d'ailleurs déjà compter sur l'accord du joueur, qui serait très intéressé par le projet. Mais c'est le Bayer qui aura le dernier mot.