Prêt prolongé pour Alexis Sanchez ?

Malgré une première année en Lombardie très décevante, Alexis Sanchez pourrait continuer son parcours avec l’Inter Milan. C’est ce que révèle ce jeudi le quotidien 'The Daily Star', évoquant la possibilité que son prêt soit prolongé.

Sanchez est toujours sous contrat avec Manchester United et la tendance était à un retour à l’envoyeur pour le double vainqueur de la Copa America. Mais, la donne aurait évolué ces derniers jours en raison notamment de la crise liée au coronavirus.

L’Inter Milan prendrait en charge la partie la plus importante du salaire du Chilien. Ce qui ferait les affaires de MU, vu que le joueur est parmi les mieux payés en Angleterre, avec plus de 500 000€ de revenus par semaine. Pour ce qui est du club italien, l’intérêt réside dans le fait qu’ils n’auront plus à chercher un attaquant supplémentaire à recruter. Contrairement à ce qui était prévu au départ.

Bien sûr, pour les Intéristes, il faudrait aussi compter sur un réveil d’Alexis Sanchez. Ce dernier n’est que l’ombre de l’attaquant qui brillait sous le maillot d’Arsenal, avec seulement 2 buts inscrits depuis son arrivée en Italie. Le pari ne serait donc pas sans risques.